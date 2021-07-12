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Премьер Британии осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

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Премьер Британии осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что тем, кто оскорбляет проигравших в финале ЕВРО-2020 футболистов сборной Англии на расовой почве в соцсетях, должно быть стыдно.

Ранее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно исполнили пенальти в финальном матче ЕВРО-2020: два удара отбил вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, еще один пришелся в штангу, в итоге англичане проиграли. Полиция Лондона заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к футболистам.

«Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее чествовали как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто ответственен за эти ужасные оскорбления, должно быть стыдно за себя», — написал Джонсон в Twitter.

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Финал ЕВРО-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.

расизм, Борис Джонсон, Евро-2020
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