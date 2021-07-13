Пенсии более 10 тысяч гривен получают 3,9% украинцев

По состоянию на 1 июля 2021 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 433 858 украинцев. Это составляет 3,9% от общего числа пенсионеров (10 968 143 человек).
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.
Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.
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