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Пенсии более 10 тысяч гривен получают 3,9% украинцев

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Пенсии более 10 тысяч гривен получают 3,9% украинцев

По состоянию на 1 июля 2021 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 433 858 украинцев. Это составляет 3,9% от общего числа пенсионеров (10 968 143 человек).

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 гривен - 15,6%, 1 715 589 человек, средняя пенсия - 1 840,99 гривен,
  • от 2001 до 3000 гривен - 38,3%, 4 195 315 человек, средняя пенсия - 2 478,18 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 19,4%, 2 130 807 человек, средняя пенсия - 3 441,34 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 9,3%, 1 016 995 человек, средняя пенсия - 4 450,58 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 13,5%, 1 475 579 человек, средняя пенсия - 6 740,83 гривен,
  • более 10000 гривен - 3,9%, 433 858 человек, средняя пенсия - 14 026,22 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

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Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

 

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