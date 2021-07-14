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Apple собирается выпустить 90 млн новых iPhone в 2021 году

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Apple собирается выпустить 90 млн новых iPhone в 2021 году

Корпорация Apple намерена выпустить 90 млн смартфонов iPhone новой модели в текущем году. Как передает в среду агентство Bloomberg, об этом компания сообщила своим подрядчикам.

По данным агентства, ранее Apple продавала порядка 75 млн телефонов с момента презентации новинки и до конца года. Ожидается, что новая модель получит улучшенные процессор, экран и камеру. Кроме того, вероятно уменьшение размера аппарата. Презентация новых iPhone, как отмечает Bloomberg, намечена на сентябрь.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone, планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch, производит компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.

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Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация в настоящее время превышает $2 трлн.

Apple, iPhone
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