Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12

Компания Apple представила новый аксессуар для семейства смартфонов iPhone 12 — внешний аккумулятор с магнитным креплением MagSafe. Гаджет уже появился на официальном сайте Apple.
Выполненный в белом цвете MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части смартфонов и заряжает устройство с помощью беспроводной зарядки. Емкость внешней батареи составляет 1460 мА•ч — этого достаточно для полной зарядки iPhone 12 mini и частичной зарядки аккумуляторов остальных моделей iPhone 12. Внешняя батарея работает со смартфонами под управлением операционной системы iOS 14.7 и позволяет отслеживать процент заряда аккумулятора, что отображается в виджете «Батарея» и на экране блокировки iPhone.
Заряжать батарею в Apple рекомендуют с помощью внешнего адаптера питания USB-C мощностью 20 Вт или выше и кабеля USB C/Lightning. Скорость зарядки составит около 5 Вт, а увеличить ее можно за счет подключения аккумулятора к внешнему зарядному устройству мощностью 27 Вт или выше. Кроме того, если подключить к MagSafe Battery Pack через кабель Lightning сетевой адаптер, то аккумулятор превратится в зарядную станцию для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.
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