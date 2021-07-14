Украинцы считают, что власть не справляется с вакцинацией населения

60,8% украинцев считают, что власть не справляется с вакцинацией населения в стране, свидетельствует социологическое исследование Центра «Социальный мониторинг», проведенное с 29 июня по 9 июля и презентованное в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» в среду.
При этом, 29,7% опрошенных уверены, что власть справляется с кампанией по вакцинации, а 9,5% затруднились с ответом.
Основными причинами провала вакцинации, среди тех, кто считает действия власти недостаточными, 63,6% называют субъективные причины, то есть непрофессионализм власти и политические интересы при выборе вакцин, 14,6% называют объективные причины, а именно большие очереди за получением вакцин в мире и сложность при проведении переговоров для ее получения Украиной. Еще 21,8% затруднились ответить.
При ответе на вопрос «Вакцинировались ли вы?», 10% ответили положительно (один или два раза в Украине или за ее пределами), 9,2% записались на вакцинацию на ближайшее время, 20,5% планируют вакцинацию, но не определились с датой, 29,2% не решили, будут ли вакцинироваться, 28,3% решили вовсе не вакцинироваться и 2,8% отказались от ответа.
Социологическое исследование проводилось по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым среди людей старше 18 лет методом личного интервью по месту жительства опрашиваемых. Выборочная совокупность составила 3011 респондентов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016