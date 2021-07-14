Цукерберг потихоньку распродает свои акции Facebook

Марк Цукерберг почти год не продавал свои акции Facebook, но с 9 ноября 2020 года делает это практически каждый будний день. Об этом со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщает Forbes.

За последние восемь месяцев Цукерберг продал 9,4 млн акций, выручив за них около $2,8 млрд. Правда, львиная доля (около 90%) этой суммы ушла в благотворительный фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан Chan Zuckerberg Initiative. По подсчетам издания, после выплаты налогов непосредственно самому Цукербергу досталось около $200 млн из общей суммы выручки с продаж акций.

С момента выхода Facebook на биржу в 2012 году Цукерберг продал уже более 132 млн своих акций корпорации. Их общая стоимость составила около $15 млрд. А доля Марка Цукерберга в компании снизилась за этот период вдвое — с 28% до 14%.