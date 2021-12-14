Зеленский проиграл ряд исков в суде из-за нарушения закона как президент

Верховный Суд семь раз удовлетворил иски против президента Владимира Зеленского, признав нарушение законодательства главой государства. В двух случаях решение принято уже окончательно, в остальных Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны президента, говорится в материале Bihus.Info.

Первым Верховный Суд удовлетворил иск члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию Владимира Горковенко, которого Зеленский пытался уволить сразу же в мае 2019 года, отменив указ Петра Порошенко о назначении. Уже в декабре 2019 года Верховный Суд признал незаконными действия президента, а в мае 2021 года Зеленский проиграл еще и апелляцию. При этом суд подчеркнул, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия и человека невозможно уволить, просто упразднив такой акт.

Еще раз к незаконному способу увольнения Зеленский попытался прибегнуть к марту 2021 года, когда решил уволить судью Конституционного Суда Александра Тупицкого путем отмены указа о его назначении. И, конечно, Верховный Суд снова признал незаконной такую практику в июле этого года.

«Президент не может своим решением уволить судью Конституционного Суда. Точка. Как бы оно ни было оформлено: отмена указов, увольнение... Я могу также издать указ об увольнении президента с должности. Это будет точно такая же юридическая сила», — объяснил журналистам судебное решение председатель правления Фонда DeJure Михаил Жернаков.

Успешные иски против президента Владимира Зеленского выиграли Артур Герасимов, Владимир Арьев и Георгий Логвинский, которым Зеленский упразднил дипломатические ранги, назначенные Петром Порошенко как народным депутатам в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ. Верховный Суд заявил, что указы о присвоении дипломатических рангов также являются индивидуальными актами одноразового действия, и их отмена не может приводить к лишению дипломатического ранга.

В настоящее время по делам по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского суд еще должен рассмотреть апелляции, поэтому решений Большой Палаты Верховного Суда по этим делам еще нет.

Однако уже вступило в законную силу решение Верховного Суда по иску жителя Мелитополя Виктора Ващенко к президенту Владимиру Зеленскому. Ващенко, являющийся инвалидом войны, пожаловался на то, что Зеленский не ответил лично на его обращение (ответ поступил от работников Офиса Президента), хотя по Закону «Об обращениях граждан» президент должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью в результате войны. Верховный Суд еще в феврале 2020 года признал бездействие президента противоправным и обязал Зеленского рассмотреть обращение в соответствии с Законом, однако по состоянию на декабрь 2021 года Влащенко так и не получил ответа на свое обращение от главы государства.

Также в сентябре этого года Верховный Суд удовлетворил иск к Владимиру Зеленскому от Вячеслава Плескача о непредоставлении ответа на информационный запрос. На это решение Владимир Зеленский также подал апелляцию.

Интересно, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, «если я когда-нибудь в жизни нарушу закон — я уйду сам». Однако после первого грубого нарушения закона, доказанного судом, в ОП заявили, что заявление было сделано в контексте разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством.