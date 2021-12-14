Войти
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
инициатива
Шмыгаль хочет принудительно изымать земучастки для строительства дорог
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
соседи
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зеленский проиграл ряд исков в суде из-за нарушения закона как президент

658
Зеленский проиграл ряд исков в суде из-за нарушения закона как президент

Верховный Суд семь раз удовлетворил иски против президента Владимира Зеленского, признав нарушение законодательства главой государства. В двух случаях решение принято уже окончательно, в остальных Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны президента, говорится в материале Bihus.Info.

Первым Верховный Суд удовлетворил иск члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию Владимира Горковенко, которого Зеленский пытался уволить сразу же в мае 2019 года, отменив указ Петра Порошенко о назначении. Уже в декабре 2019 года Верховный Суд признал незаконными действия президента, а в мае 2021 года Зеленский проиграл еще и апелляцию. При этом суд подчеркнул, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия и человека невозможно уволить, просто упразднив такой акт.

Еще раз к незаконному способу увольнения Зеленский попытался прибегнуть к марту 2021 года, когда решил уволить судью Конституционного Суда Александра Тупицкого путем отмены указа о его назначении. И, конечно, Верховный Суд снова признал незаконной такую практику в июле этого года.

«Президент не может своим решением уволить судью Конституционного Суда. Точка. Как бы оно ни было оформлено: отмена указов, увольнение... Я могу также издать указ об увольнении президента с должности. Это будет точно такая же юридическая сила», — объяснил журналистам судебное решение председатель правления Фонда DeJure Михаил Жернаков.

Успешные иски против президента Владимира Зеленского выиграли Артур Герасимов, Владимир Арьев и Георгий Логвинский, которым Зеленский упразднил дипломатические ранги, назначенные Петром Порошенко как народным депутатам в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ. Верховный Суд заявил, что указы о присвоении дипломатических рангов также являются индивидуальными актами одноразового действия, и их отмена не может приводить к лишению дипломатического ранга.

В настоящее время по делам по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского суд еще должен рассмотреть апелляции, поэтому решений Большой Палаты Верховного Суда по этим делам еще нет.

Однако уже вступило в законную силу решение Верховного Суда по иску жителя Мелитополя Виктора Ващенко к президенту Владимиру Зеленскому. Ващенко, являющийся инвалидом войны, пожаловался на то, что Зеленский не ответил лично на его обращение (ответ поступил от работников Офиса Президента), хотя по Закону «Об обращениях граждан» президент должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью в результате войны. Верховный Суд еще в феврале 2020 года признал бездействие президента противоправным и обязал Зеленского рассмотреть обращение в соответствии с Законом, однако по состоянию на декабрь 2021 года Влащенко так и не получил ответа на свое обращение от главы государства.

Читайте также: Россияне все еще считают украинцев братским народом

Также в сентябре этого года Верховный Суд удовлетворил иск к Владимиру Зеленскому от Вячеслава Плескача о непредоставлении ответа на информационный запрос. На это решение Владимир Зеленский также подал апелляцию.

Интересно, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал, «если я когда-нибудь в жизни нарушу закон — я уйду сам». Однако после первого грубого нарушения закона, доказанного судом, в ОП заявили, что заявление было сделано в контексте разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством.

Верховный суд, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 декабря 2021
Понедельник, 13 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016