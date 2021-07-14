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В Украине подтверждено уже 4 случая коронавируса штамма «Дельта»

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В Украине подтверждено уже 4 случая коронавируса штамма «Дельта»

В Украине подтверждено уже четыре случая коронавируса штамма «дельта», два из них в среду были подтверждены на Закарпатье, еще два ранее были выявлены в Киеве, сообщил журналистам замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«У нас есть еще два подтвержденных случая коронавируса штамма «дельта» на Закарпатье. Такие результаты стали известны после завершения секвенирования отобранных образцов в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Предварительно известно, что лица, у которых было обнаружено заболевание, заболели после возвращения их или их родственников из России, где зарегистрирована вспышка штамма «дельта». Сейчас, по сообщениям врачей, женщина и мужчина прошли курс лечения и выписаны домой. Всего в Украине есть четыре подтвержденных случаев коронавируса штамма «дельта», — сказал он.

По словам Кузина, правительство в настоящее время делает все возможное для того, чтобы предотвратить распространение этого штамма на территории страны.

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"В частности, уже сейчас иностранцы и лица без гражданства, которые едут из Индии, Великобритании, РФ или Португалии, не смогут пересечь границу Украины без негативного теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу. Украинцы или иностранцы с видом на жительство в Украине без результата такого теста или с положительным результатом подлежат обсервации. Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу",- сказал он.

"Мы призываем украинцев соблюдать карантинные ограничения и прививаться против COVID-19, ведь именно так мы можем уберечь себя и людей рядом от тяжелого течения или смерти в результате коронавирусной болезни",- добавил замминистра.

коронавирус
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