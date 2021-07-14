В Дании начали прививать от коронавируса подростков 12-15 лет

Рассылка приглашений на вакцинацию против коронавируса подросткам 12-15 лет началась в Дании. Об этом сообщило Danmarks Radio.
Рассылать приглашения в электронном виде начнут региональные власти страны. Первые приглашения подростки, как ожидается, получат в четверг, причем 15-летние смогут получить их сами, в случае 12-14-летних получателями будут родители.
В данный момент подростки 12-15 лет являются последней группой датской программы вакцинации.
Еврокомиссия (ЕК) 31 мая разрешила использование странами — членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Ранее 28 мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование препарата для соответствующей группы населения.
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