Рада проголосовала за отставку Авакова

Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года.
За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат.
Во вторник Аваков написал заявление об отставке.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он последний из двух министров, который оставался в Кабмине и после прихода к власти Владимира Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
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