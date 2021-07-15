Словения разрешила въезд туристам из Украины

Словения разрешила временный въезд украинцам при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о прививках или же при условии выздоровления от коронавируса.

Соответствующая информация размещена на интерактивной онлайн-карте Министерства иностранных дел Украины.

Так, временный въезд разрешен при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививках против COVID-19.

Словения признает препараты Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), CoviShield (Serum Institute of India/AstraZeneca), российскую вакцину «Спутник V», Сoronavac/Sinovac-Biotech и китайскую вакцину Sinopharm.

Напомним, 14 июля Совет постоянных представителей ЕС на уровне послов внес Украину в перечень стран, с которыми странам-членам Евросоюза рекомендуется постепенно отменять ограничения на «несущественные» путешествия, которые были связаны с пандемией COVID-19.