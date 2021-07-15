В Вашингтоне не смогли сказать, когда именно ждут Зеленского

Планы организации визита президента Украины Владимира Зеленского в столицу США нынешним летом остаются в силе. Это подтвердила в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

Ее попросили сообщить, состоится ли поездка Зеленского в американскую столицу в июле, как заявляли ранее в Киеве. Однако представитель исполнительной ветви власти США не стала пояснять, следует ли этого визита и переговоров президента США Джо Байдена с Зеленским ждать до конца текущего месяца.

«Когда президент Байден беседовал с президентом Зеленским..., он пригласил его нанести визит в Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это произойдет. И мы все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом нынешним летом. Но дату объявить в настоящее время не могу», — отметила представитель вашингтонской администрации. Брифинг, на котором она выступала, был посвящен переговорам Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые пройдут в четверг в Белом доме.

«Мне кажется, было много взаимодействия на различных уровнях правительства США не только с Германией, но и Украиной», — сказала далее представитель американского правительства, комментируя ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2». Она напомнила, что у Байдена состоялся телефонный разговор с Зеленским непосредственно перед поездкой в Европу и встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Эта телефонная беседа позволила обсудить тогда ситуацию вокруг реализации проекта «Северный поток — 2» и «некоторые более широкие вопросы», подчеркнула ведущая брифинга.

«Так что у президента в действительности была беседа с Зеленским до того, как он поехал в Европу, до того, как он повидался с Меркель на полях саммита Группы семи и до того, как он встретился с президентом Путиным», — констатировала представитель американской администрации.

«С посетившим Берлин ранее на этой неделе президентом Зеленским, — добавила ведущая брифинга, — взаимодействовала и канцлер Меркель». В связи с этим представитель администрации США заверила, что Вашингтон «полностью поддерживает прямые переговоры немцев и украинцев, касающиеся обеспокоенности Украины „Северным потоком“, а также шагов, которые немцы могут быть готовы сделать в связи с этим». О каких именно шагах идет речь, американский чиновник не уточнила.