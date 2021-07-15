Умер Петр Мамонов

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Актер и музыкант, сооснователь рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов умер от коронавируса, сообщила его жена. Ему было 70 лет.

"Сегодня 15 июля скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память",— говорится в сообщении на странице артиста в Facebook. Информацию российским агентствам подтвердила его жена Ольга Мамонова.

Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.