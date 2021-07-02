Путин наградил находящегося в реанимации Петра Мамонова орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил актера и основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова Орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.

70-летний музыкант, госпитализированный с COVID-19, сейчас находится в реанимационном отделении и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).