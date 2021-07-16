Зеленский отправит украинских военных в Конго

Президент Владимир Зеленский намерен отправить в Республику Конго 40 украинских миротворцев из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также Национальной полиции и Национальной гвардии, сообщила пресс-служба главы государства.
«Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии общей численностью до 20 человек», — говорится в тексте указа на сайте президента.
Документ № 297 опубликован в четверг вечером.
В частности, этим указом Кабинет министров обязуется принять меры для реализации привлечения 40 украинских миротворцев в миссии ООН в Конго.
Указ вступает в силу с момента его опубликования.
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