Меркель: «Северный поток-2» не должен стать заменой транзиту газа через Украину

Газопровод «Северный поток 2» не должен стать заменой транзиту газа через Украину, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа», — заявила она на пресс-конференции после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

Меркель предупредила, что ФРГ «будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит».

По ее словам, «Северный поток 2» — «это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину».

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что «у нас разные оценки по поводу сути этого проекта».

Меркель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, пояснила, что в случае проблем с транзитом газа через Украину, ФРГ может действовать не только самостоятельно, но и по линии ЕС. Она напомнила, что именно через ЕС вводились санкции против России, связанные с конфликтом на Донбассе.

«Надеюсь, что нам никогда не придется принимать подобные решения (применительно к ситуации с «Северным потоком 2» — Ред.), — добавила она.

Байден, в свою очередь, комментируя тему «Северного потока 2», напомнил, что США и ФРГ — друзья. «Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом», — сказал президент США.

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению. «Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет «Северный поток 2», Байден ответил: «Посмотрим».