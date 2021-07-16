К подчиненным Кличко опять пришли с обысками

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины провели обыски в помещениях столичного Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевводфонд» в рамках уголовного производства относительно присвоения государственных средств в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ГФС в пятницу.

«Правоохранители проверяют причастность должностных лиц КП „Киевводфонд“ к вероятному присвоение более 7 млн грн, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории г. Киева», — уточнил глава ГФС Вадим Мельник.

Отмечается, что в ходе проведенных обысков в служебных помещениях коммунального предприятия, а также по месту жительства должностных лиц, изъято первичную финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям между СВКП «Киевводфонд» с субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Уголовное производство расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.