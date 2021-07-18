Еще одна страна ЕС открывается для поездок граждан Украины

Бельгия снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше», — написал Кулеба в своем Twitter в воскресенье.

Напомним, ранее Европейский Союз обнародовал обновленный список стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19, включив Украину и удалив две другие страны.