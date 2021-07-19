Власти Афганистана и движение Талибан не смогли договориться о прекращении огня

В Дохе завершились двухдневные переговоры между делегацией из ведущих афганских политиков и представителями движения «Талибан», однако в итоговом совместном заявлении ничего не говорится о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране, передает афганское издание Tolo News.
При этом обе стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне, а также согласились защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, оказывающими гуманитарную помощь Афганистану.
Договоренности об обмене пленными также не были достигнуты, сообщил представитель политофиса «Талибана» в Катаре Мухаммед Наим в Twitter. «Не согласовано ничего, кроме совместной декларации», — указал он.
В Афганистане возобновилось противостояние правительственных сил с боевиками на фоне вывода из страны американских войск. В последние месяцы талибы проводят масштабное наступление, им удалось взять под контроль обширные территории. Так, 9 июля талибы заявили, что получили контроль над 85% территории Афганистана. Власти региона тогда ответили, что им удалось остановить наступление боевиков.
15 июля взамен на трехмесячное перемирие талибы потребовали от Кабула вернуть им 7 тыс. пленных боевиков. Член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери назвал это серьезным требованием. «Мы уже увидели, что освобождение 5 тыс. талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации», — сказал Надери.
16 июля США, Афганистан, Пакистан и Узбекистан договорились о создании новой площадки для консультаций по Афганистану.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016