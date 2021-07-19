Toyota отказалась транслировать телерекламу во время Олимпиады в Токио

Компания Toyota Motor, выступающая генеральным спонсором Олимпийских игр в Токио, не будет транслировать телевизионную рекламу на тему Олимпиады, сообщила газета Yomiuri Shinbun со ссылкой на одного из руководителей компании.
"Олимпиада стала событием, по поводу которого в обществе нет понимания",— заявил руководитель. Yomiuri Shimbun также отметила, что гендиректор Toyota Акио Тойода пропустит церемонию открытия Игр.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Рейтинг кабинета министров Ёсихидэ Суги, по данным опроса газеты Asahi Shimbun, на фоне пандемии коронавируса и проведения Игр упал до минимального уровня с сентября 2020 года. Две трети жителей не верят, что Япония может обеспечить безопасное проведение Олимпиады.
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