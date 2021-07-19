Власти Грузии помиловали одесских яхтсменов, получивших по 4 года за незаконное пересечение границы

Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, приговоренные в Грузии к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы, были помилованы и освобождены в понедельник утром, сообщил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии, основатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

"Сегодня в 7 утра они (власти Грузии – Ред.) вынуждены были отпустить двух украинцев и грузина, которых только три дня назад приговорили к четырехлетнему заключению по абсолютно сфабрикованному обвинению в нарушении государственной границы", - написал Саакашвили в Facebook, уточнив, что освобожденный гражданин Грузии является украинцем по происхождению, экс-офицером Службы государственной охраны Грузии Михаилом Батуриным.

По словам политика, этот акт был сделан под давлением президента Украины Владимира Зеленского, "который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду". "По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет", - написал Саакашвили.

"Грузинский режим отступил из-за принципиальной позиции Украины и лично президента Зеленского, а также из-за принципиальности украинских моряков, которым несколько дней назад предлагали помилование, и они от него отказались, заявив, что они не бросят своего грузинского друга, и что украинцы своих в беде не бросают", - добавил он.

По словам Саакашвили, освобожденные украинцы сказали, что отказываются покидать Грузию рейсовым самолетом, а подготовят свою лодку и на ней поплывут обратно в Одессу и доведут до конца свою миссию.

Президент Зеленский выразил благодарность руководству Грузии за освобождение граждан Украины.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, в феврале 2021 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту с просьбой освободить задержанных на борту яхты граждан Украины Дьяченко и Хомича.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани отметил, что украинская сторона уделяет особое внимание задержанию в Грузии Дьяченко и Хомича, и рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее их освобождение.

Несмотря на это, 14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы. В этом контексте в МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине, а само ведомство призвало грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда.