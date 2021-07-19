Зеленский хочет конкретики от саммита «Восточного партнерства»

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ждет от следующего саммита «Восточного партнерства» политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит не является предметным.

«В декабре должен состояться саммит „Восточного партнерства“. Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей этого партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война, нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще», — отметил украинский лидер.

По его словам, декабрьское мероприятие должно продемонстрировать, какое значение Украина имеет для ЕС. «Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС. Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет благоприятствовать реальности наших европейский стремлений», — подчеркнул он. В то же время Зеленский выразил надежду на то, что в конечном итоге Украина станет членом ЕС. «Я верю, что мы вместе с вами дойдем до этой мечты и вместе обозначим пополнение европейской семьи тремя сестрами — Украиной, Грузией и Молдовой», — заявил он.

Кроме того, Зеленский раскритиковал тот факт, что Украина не была приглашена на Конференцию по будущему Европы. «Мы не понимаем, почему на Конференции по будущему Европы сегодня не звучит голос нашего государства. Не мы ли являемся частью ее будущего? Если кто-то из стран не важен для будущего Европы, то это не Европа будущего», — заявил он. По мнению Зеленского, доказательством того, что Украина, Грузия и Молдова нужны Европе, могло бы стать предоставление им перспективы членства в ЕС.

Он также отметил, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всей Европе.

«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдовы — Ред.), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», — заявил Зеленский.

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Встреча глав государств и правительств Евросоюза и шести стран — участниц программы «Восточное партнерство» состоится 15 декабря в Брюсселе. Плановый саммит ЕС — «Восточное партнерство» был запланирован на март 2021 года, однако отменен с учетом эпидемической ситуации.