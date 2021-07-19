Компании Трампа за время его президентства заработали $2,4 млрд

Выручка компаний Дональда Трампа за четыре года, в течение которых он был президентом США, составила около $2,4 млрд. Такие оценки привел в понедельник журнал Forbes.

Как отмечается в публикации, подсчеты основаны на анализе документов, в том числе опубликованных в последние недели. В материале подчеркивается, что с января 2017 года по декабрь 2020 года выручка от работы различных бизнес-структур Трампа оценивается примерно в $2,4 млрд. Около $943 млн, в частности, принесли поля и клубы для игры в гольф. Еще $781 млн пришлись на отчисления, связанные с недвижимостью, а $466 млн — на операции, касающиеся лицензионных прав и гостиничного бизнеса. В публикации отмечается, что из-за пандемии бизнес Трампа не получил около $200 млн.

Согласно последним оценкам Forbes, состояние Трампа снизилось за последние годы до $2,4 млрд.

В марте 2019 года специалисты журнала оценивали суммарную стоимость активов Трампа примерно в $3,1 млрд. Сам он ранее не раз заявлял, что его состояние превышает $10 млрд. Республиканец подчеркивал, что пребывание на посту президента было для него крайне невыгодным с финансовой точки зрения.