Компании Трампа за время его президентства заработали $2,4 млрд

Выручка компаний Дональда Трампа за четыре года, в течение которых он был президентом США, составила около $2,4 млрд. Такие оценки привел в понедельник журнал Forbes.
Как отмечается в публикации, подсчеты основаны на анализе документов, в том числе опубликованных в последние недели. В материале подчеркивается, что с января 2017 года по декабрь 2020 года выручка от работы различных бизнес-структур Трампа оценивается примерно в $2,4 млрд. Около $943 млн, в частности, принесли поля и клубы для игры в гольф. Еще $781 млн пришлись на отчисления, связанные с недвижимостью, а $466 млн — на операции, касающиеся лицензионных прав и гостиничного бизнеса. В публикации отмечается, что из-за пандемии бизнес Трампа не получил около $200 млн.
Согласно последним оценкам Forbes, состояние Трампа снизилось за последние годы до $2,4 млрд.
В марте 2019 года специалисты журнала оценивали суммарную стоимость активов Трампа примерно в $3,1 млрд. Сам он ранее не раз заявлял, что его состояние превышает $10 млрд. Республиканец подчеркивал, что пребывание на посту президента было для него крайне невыгодным с финансовой точки зрения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016