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Украинцы уже готовы проголосовать за вступление в НАТО

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Украинцы уже готовы проголосовать за вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, происходил июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% — против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме», — указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в понедельник.

Таким образом, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов — за вступление Украина в НАТО, 34% — против.

Отмечается, что в течение последних двух лет готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась — доля населения, поддерживающего это решение, выросла с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.

В наибольшей степени вступление в НАТО поддерживают жители западных и центральных областей: в западном регионе за вступление в НАТО проголосовали бы 66%, в центральном регионе — 53%. В южных областях вступление в НАТО поддерживают 34%, против — 35%. На востоке большинство (47%) выступают против вступления Украины в НАТО, 25% — за.

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Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, — АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2007 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%.

НАТО, опрос
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