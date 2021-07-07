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Литва построит стену на границе с Беларусью из-за мигрантов

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Литва построит стену на границе с Беларусью из-за мигрантов

Литва начнет строительство стены на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов из этой страны. Об этом объявила литовский премьер Ингрида Шимоните, передает Reuters.

Премьер добавила, что страна задействует силы армии для усиления патрулирования на границе.

Накануне Шимоните на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем обвинила белорусские власти в гибридной атаке из-за ситуации с мигрантами. «Мы охраняем не только литовскую границу, но и внешние границы ЕС», — цитирует ее Associated Press.

Мишель, в свою очередь, пообещал, что ЕС окажет Вильнюсу поддержку, «чтобы литовские власти могли преодолеть эти трудности и найти решения».

В конце мая белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что его страна больше не будет помогать западным государствам контролировать наркотрафик и незаконную миграцию на границе с Беларусью. Такое решение Минск принял в ответ на европейские санкции из-за посадки пассажирского самолета Ryanair.

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2 июля из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила режим ЧП. По данным властей, с начала этого года на границе было задержано 1,4 тыс. мигрантов, в их числе, как сообщили в управлении пограничной безопасности, были граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран. Как заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис, мигранты летят в Минск прямыми рейсами из Багдада и Стамбула.

Протяженность границы Литвы с Беларусью — 678,8 км, сейчас ограждение установлено на участке в 78 км, 39% протяженности границы покрывает система видеонаблюдения.

Беларусь, Литва, мигранты
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