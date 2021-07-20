Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула

Турция может взять на себя управление аэропортом Кабула, если ей окажут поддержку США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган считает, что в Афганистане и регионе «наступает новая эра». По его словам, Турция теперь стоит «наряду с США и НАТО». Он пояснил, что США после вывода своих войск из Афганистана хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать.

«Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики. Если нам будет оказана необходимая поддержка, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула» ,— заявил господин Эрдоган в эфире местного телеканала.

В июне президенты США и Турции договорились, что турецкие военные будут обеспечивать безопасность аэропорта Кабула. После вывода войск США и НАТО в Афганистане возобновилось противостояние правительственных сил и боевиков. Представители «Талибана» объявили о контроле над 85% территории Афганистана.