Корабль Безоса New Shepard начал первый полет с пассажирами на борту

Космический корабль New Shepard компании Blue Origin начал во вторник первый полет с пассажирами на борту, в число которых вошел богатейший человек мира Джефф Безос. Трансляция ведется на сайте компании, а также на центральных телеканалах.

Корабль стартовал с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени восточного побережья США (16:12 по Киеву). Он должен подняться на высоту около 100 км. Планируется, что после этого капсула отделится от ракеты-носителя и через некоторое время спустится на землю на парашютах. Носитель также должен совершить вертикальную посадку. Ожидается, что данный суборбитальный полет продлился около 11 минут. Примерно в течение четырех минут пассажиры смогут ощущать невесомость. Управление кораблем осуществляется в автоматическом режиме.