Госдеп обещает не дать России использовать энергетику для давления на Украину

Советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил в Киеве на встрече с представителями украинского руководства, что США будут добиваться того, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или любой другой страны в Европе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы американского ведомства.
«Советник Шолле и представители украинских властей высокого ранга обсудили общие обеспокоенности в отношении газопровода „Северный поток — 2“ и приверженность США обеспечению того, чтобы Россия не могла использовать энергетику в качестве инструмента принуждения Украины или любой другой страны в Европе», — отмечается в тексте.
Шолле провел встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и замминистра иностранных дел Евгением Ениным. Американский эмиссар подтвердил поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Кроме того, Шолле затронул тему реформ в Украине, необходимости укрепления корпоративного управления и антикоррупционных институтов.
«Советник Госдепартамента также встретился с представителями энергетического сектора и корпоративного управления для обсуждения процветания и энергетической безопасности Украины», — отметили в ведомстве.
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