Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6% и ожидает ее возвращения к 5% к второй половине 2022 года.
«Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители. (...) Во II пол.-2022 года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне», — сообщается на сайте Нацбанка в четверг.
Центробанк уточнил, что пик инфляционного всплеска на уровне около 10% придется на осень 2021 года, после чего инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5%±1 п.п. во втором полугодии 2022 года.
Указывается, что инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.
Кроме того, ужесточение монетарной политики НБУ, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.
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