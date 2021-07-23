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Twitter отчитался о самом значительном росте выручки за последние семь лет

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Twitter отчитался о самом значительном росте выручки за последние семь лет

Twitter отчитался за второй квартал 2021 года, сообщив о росте выручки на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $1,19 млрд. Это самый значительный прирост с 2014 года. Во втором квартале 2020 года выручка соцсети упала на 19%, а в первом квартале 2021-го выросла на 28%.

Такой рост компании обеспечило «значительное увеличение спроса со стороны рекламодателей», говорится в пресс-релизе. За три месяца выручка от рекламы увеличилась на 87% и составила $1,05 млрд.

В минувшем году Twitter сильно пострадал от пандемии, когда рекламодатели начали сокращать бюджеты на рекламу. Чтобы поправить положение, Twitter начал еще более агрессивно продвигать рекламу с прямым откликом. Такой тип рекламы пытается добиться от пользователя определенных действий — таких как установка приложения или посещение веб-сайта.

Во втором квартале к Twitter присоединилось 7 млн новых пользователей, в результате чего общая аудитория компании составила 206 млн ежедневных пользователей.

В прошедшем квартале Twitter представил свою первую службу подписки, которая дает пользователям доступ к кнопке Undo Tweet, позволяющей отменять публикацию твита, и другим функциям. Кроме того, компания выпустила функцию аудиочата Spaces на мобильных устройствах для всех пользователей, у которых есть не менее 600 подписчиков, а также анонсировала функцию Tip Jar, которая позволит отправлять деньги другим на сайте. Все это позволяет соцсети привлекать новых пользователей.

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Компания также дала позитивный прогноз по выручке на третий квартале текущего года. Руководство соцсети ожидает, что доход компании вырастет до $1,22–1,3 млрд. Эксперты в среднем ожидают значения в $1,17 млрд.

Twitter
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