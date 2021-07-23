Twitter отчитался о самом значительном росте выручки за последние семь лет

Twitter отчитался за второй квартал 2021 года, сообщив о росте выручки на 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $1,19 млрд. Это самый значительный прирост с 2014 года. Во втором квартале 2020 года выручка соцсети упала на 19%, а в первом квартале 2021-го выросла на 28%.

Такой рост компании обеспечило «значительное увеличение спроса со стороны рекламодателей», говорится в пресс-релизе. За три месяца выручка от рекламы увеличилась на 87% и составила $1,05 млрд.

В минувшем году Twitter сильно пострадал от пандемии, когда рекламодатели начали сокращать бюджеты на рекламу. Чтобы поправить положение, Twitter начал еще более агрессивно продвигать рекламу с прямым откликом. Такой тип рекламы пытается добиться от пользователя определенных действий — таких как установка приложения или посещение веб-сайта.

Во втором квартале к Twitter присоединилось 7 млн новых пользователей, в результате чего общая аудитория компании составила 206 млн ежедневных пользователей.

В прошедшем квартале Twitter представил свою первую службу подписки, которая дает пользователям доступ к кнопке Undo Tweet, позволяющей отменять публикацию твита, и другим функциям. Кроме того, компания выпустила функцию аудиочата Spaces на мобильных устройствах для всех пользователей, у которых есть не менее 600 подписчиков, а также анонсировала функцию Tip Jar, которая позволит отправлять деньги другим на сайте. Все это позволяет соцсети привлекать новых пользователей.

Компания также дала позитивный прогноз по выручке на третий квартале текущего года. Руководство соцсети ожидает, что доход компании вырастет до $1,22–1,3 млрд. Эксперты в среднем ожидают значения в $1,17 млрд.