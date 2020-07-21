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Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса

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Рада разблокировала подписание закона о легализации игорного бизнеса

Верховная Рада отклонила проекты постановлений, которые блокировали подписание президентом Владимиром Зеленским закона о легализации игорного бизнеса. Соответствующее решение было принято на внеочередной пленарной сессии во вторник.

Всего в Раде было зарегистрировано три проекта постановлений об отмене принятия в целом указанного закона.

Парламент 14 июля поддержал во втором чтении закон о легализации азартных игр, запрет на которые в Украине действовал с 2009 года. Документ предусматривает, что залы игровых автоматов могут размещаться в отелях, которые отвечают классу трех звезд и выше. При этом казино разрешается организовывать в пятизвездочных отелях с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), в загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 тыс. кв. м и в специальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские конторы могут размещаться в трех-, четырех- и пятизвездочных гостиницах, номерной фонд которых составляет не менее 25 (в Киеве не менее 50) номеров, на ипподромах.

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Организаторами азартных игр могут выступать лишь юридические лица - резиденты Украины, играть в азартные игры смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста. При этом организаторы должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя заведения (это распространяется и на игроков в интернете). К участию в играх не допускаются те, кому ограничен доступ к ним, а также лица, у которых есть выраженная игровая зависимость.

Верховная Рада, игорный бизнес
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