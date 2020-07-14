В Украине легализировали игорный бизнес

Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

Законопроект № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» поддержали 248 народных депутатов.

Нардепы внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в частности:

вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;

вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша — увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;

расширили круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении;

вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;

вернули редакцию термина «безупречная деловая репутация».

Напомним, 30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Всего было подано 3,5 тысячи поправок к законопроекту.