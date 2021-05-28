В новом ролике от FAVBET и BANDA говорят об эмоциях от игры

В FAVBET презентовали новый видеоролик, созданный креативным агентством Banda и продакшн студией shelter.film. Впервые в истории украинского беттинга в роликах не призывают зрителя делать ставки, а говорят с ним об эмоциях от игры. Эталоном коммуникации для креативщиков послужили британские букмекерские компании, которые работают с потребителем максимально интеллигентно. Режиссёром работы выступил Марек Партис (Чехия).
FAVBET планирует отличаться от конкурентов интеллигентной рекламной кампанией «Будь всередині гри», задача которой изменить отношений потребителей к беттингу (ставкам на спорт) и прививать хороший вкус с помощью креативов.
«Мы не кричим, не завлекаем заманчивыми лозунгами, не обещаем легких побед, быстрых результатов. Мы, скорее, продолжаем говорить об эмоции, раскрываем внутреннюю суть ставки, которая позволяет окунуться в мир игры и получить максимум вовлечения, интереса и приятного времяпровождения», - комментирует Борис Цомая, креативный директор FAVBET.
Мы хотим отстроиться от всей категории, не кричать на человека, обещать выигрыши и заманивать громкими именами. В центре ролика не спортсмены, а обычные люди, их эмоции и матчи, которые не забываются, - соглашается с коллегой, Алексей Малышко, Head of brand FAVBET.
Ролик в формате спонсорства будет размещен на ТВ-каналах группы 1+1 (1+1, 2+2), каналах Медиа Группа Украина (ТРК Украина, Футбол 1/2/3). Полную версию ролика можно будет увидеть, в Facebook и YouTube. Креативщики создали универсальный инсайт — эмоциональное погружение в игру с каждой ставкой. Поэтому реклама будет транслироваться и на других ключевых для FAVBET рынках: Хорватии, Румынии и Беларуси.
Так же, по примеру ведущих британских букмекеров, в компании активно развивают благотворительный проект FAVBET Foundation. Об этом говорится в материале отраслевого издания MMR.
Ранее сообщалось, что креативное агентство BANDA создала новое позиционирование и визуальный стиль для FAVBET. В его основе европейский подход: отношение к игре как к развлечению, а не способа заработка
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