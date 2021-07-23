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Чиновник Минобороны и его сообщник пытались продать за $1 победу в тендере

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Правоохранители разоблачили руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Минобороны Украины, а также его сообщника, пытавшихся получить $1 млн от представителя частного предприятия в обмен на победу в тендере и заключение договора на использование земельного участка.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, злоумышленники уведомлены о подозрении в подготовке к мошенничеству (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

«По данным следствия, руководитель одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его сообщник по предварительному сговору намеревались получить от представителя предприятия $1 млн якобы под предлогом заключения договора на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны, для строительства на ней жилья для военнослужащих и членов их семей», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, в Нацполиции отмечают, что в обмен на деньги подозреваемые обещали «решить вопрос» с победой указанного предприятия в тендере, предоставляя затем возможность строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

«Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе документы, в которых заранее определен победитель», — подчеркивают в полиции.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

коррупция, Минобороны
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Пятница, 23 июля 2021
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