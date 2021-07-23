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У председателя Харьковского облсовета провели обыски

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У председателя Харьковского облсовета провели обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет требовать помещения под стражу заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката, которым инкриминируется получение взятки в сумме 1млн 50 тыс. грн, сообщил детектив НАБУ Николай Карась.

«Мы будем обращаться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал Карась на брифинге в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в случае избрания такой меры пресечения суд, в соответствии с законодательством также определит сумму залога.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного производства стало обращение в НАБУ директора КП, с которого требовали эту сумму за возможность остаться в должности.

«Вопрос не в переназначении, но в неинициировании вопроса об увольнении с должности руководителя предприятия, поскольку с ним был продлен контракт и он работал на законных основаниях», — пояснил Карась.

По его словам, передача денег проводилась в несколько траншей, начиная с апреля и при получении последнего (350 тыс. грн) оба фигуранта были задержаны.

Комментируя информацию, распространенную накануне рядом местных Telegram-каналов и информационными сайтами со ссылкой на собственные источники, о том, что детективы НАБУ также задержали председателя облсовета Артура Товмасяна, Карась заявил, что с Товмасяном не проводилось никаких следственных действий, и у него нет процессуального статуса по этому делу.

«Процессуального статуса на данный момент у указанного лица не может быть», — сказал Карась.

Вместе с тем он подтвердил, что обыски в рамках уголовного производства, проводились, в том числе, в кабинете и дома у Товмасяна. По словам Карася, обыски по месту жительства фигурантов и в их легковых автомобилях проводились до 7.00 пятницы.

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Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали зампредседателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн — последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный зампредседателя облсовета является представителем партии власти.

У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них — Андрей Малыш — является представителем партии «Слуга народа».

НАБУ, Харьковская область, Артур Товмасян
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