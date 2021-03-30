Власти Великобритании хотят заставить производителей сигарет оплачивать уборку окурков на улицах

Правительство Великобритании хочет обязать табачные компании покрывать расходы городских властей на уборку окурков с улиц. Как говорится в распространенном во вторник заявлении замминистра охраны окружающей среды королевства Ребекки Поу, ежегодно в Соединенном Королевстве на это тратится £40 млн ($55 млн по текущему курсу).

«Мы должны активно защищать окружающую среду и стремимся сделать так, чтобы свою роль в этом играла и табачная отрасль. Поэтому мы изучаем вопрос о том, как можно заставить производящие сигареты компании нести полную ответственность за проблему усеивающих улицы отходов от их продуктов», — сказала Поу, заявление которой приводится на сайте ведомства.

Как отмечается в документе, хотя число курящих в стране неуклонно снижается, окурки остаются самым распространенным видом мусора на улице. Предложение переложить финансовую ответственность за уборку окурков с муниципальных властей на производителей табачной продукции содержится в разрабатываемом правительством билле о защите окружающей среды.

«Курение оказывает большое воздействие не только на систему здравоохранения страны, но и на окружающую среду из-за окурков. Мы подумаем, как мы можем уменьшить вред от табака для нашего здоровья и наших улиц», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Джоанна Черчилль, напомнив о планах правительства ужесточить табачное законодательство, чтобы к 2030 году в стране было фактически искоренено курение.

Согласно экологам из организации Keep Britain Tidy («Сохраняй Великобританию чистой»), отходы от сигарет в Англии составляют 68% от всего мусора на улице. С учетом того, что основную часть окурка составляет фильтр, сделанный с применением пластиковых волокон, а при горении табака выделяются токсины, оставленные на улицы отходы от сигарет могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду в течение многих лет.

Ранее в качестве мер по защите экологии британские власти наложили запрет на пластиковые трубочки, мешалки для напитков и содержащие пластик ватные палочки. Кроме того, к 1 апреля 2022 года планируется ввести специальный налог на все виды пластиковой упаковки, в которых составляющая переработанных материалов будет ниже 30%. Поступающие таким образом в бюджет средства будут использоваться в решении проблемы не подлежащей переработке продукции из пластмассы и пластикового мусора.