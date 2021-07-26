Азербайджан поставляет нефть в Беларусь, несмотря на давление Запада

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил благодарность азербайджанской стороне за поставки нефти в страну, несмотря на противодействие западных государств. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заявил в понедельник, встречаясь с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.
«Благодарю за поставку углеводородного сырья в Беларусь. Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире», — отметил Лукашенко.
Он заверил, что Азербайджан может рассчитывать на поддержку Беларуси. Мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан", — сказал президент.
В 2020 году Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков нефти для страны после приостановки поставок сырья крупными российскими компаниями. Азербайджаном было поставлено порядка 1 млн тонн нефти, в 2021 году закупки сырья продолжились.
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