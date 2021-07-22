Украина и Польша будут вместе противодействовать запуску «Северного потока-2»

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока-2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, связанного с газопроводом.
Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау.
В заявлении отмечается, что решение о строительстве «Северного потока-2», одобренное в 2015 году через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис и кризис в сфере безопасности кризис и кризис доверия в Европе.
«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС», — говорится в заявлении.
Министры подчеркнули, что любая достойная доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, наиболее сильно ощущающих на себе негативные последствия «Северного потока-2».
«К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает „Северный поток-2“. Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису в сфере безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия», — говорится в заявлении.
Напомним, США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
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