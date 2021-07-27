Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций

Украина получила $500 млн от дополнительного размещения еврооблигаций на $500 млн с погашением 21-го мая 2029 года, сообщило Министерство финансов.
«27 июля 2021 года Украина провела расчеты по дополнительному размещению ОВГЗ (еврооблигаций) на сумму $500 млн с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд», — указал Минфин на своем сайте во вторник.
Согласно сообщению, инвесторская база всей транзакции в основном состоит из фондов по управлению активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2%) и частных банков (0,9%).
«Самый высокий спрос был со стороны инвесторов Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения — их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения», — отметил Минфин.
Как сообщалось, Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21-го мая 2029 года, довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,493% от номинала.
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