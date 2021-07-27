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Почти половина украинцев согласны с тем, что русские и украинцы – один народ

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Почти половина украинцев согласны с тем, что русские и украинцы – один народ

Большинство жителей Украины, 55%, не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству.

В то же время, 41% респондентов согласны с этим утверждением, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные во вторник.

«На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об «одном народе», — указывается в отчете по итогам исследования.

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Опрос проводился в период 23-25 июля 2025 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

опрос, отношения с Россией
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политолог

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