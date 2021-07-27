США вернутся к ношению масок в помещениях из-за распространения нового штамма

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США во вторник распространят рекомендации, предписывающие ношение масок в помещениях независимо от статуса вакцинации. Об этом сообщил телеканал CNN.
Рекомендации по ношению масок внутри помещений для вакцинированных были отменены в мае на фоне прогресса в борьбе с пандемией. Однако с июня темпы вакцинации стали замедляться. Президенту США Джо Байдену не удалось достичь поставленной им цели выйти на уровень в 70% вакцинированных ко Дню независимости Соединенных Штатов 4 июля. По данным ЦКПЗ, количество вакцинированных одной дозой на 26 июля составляло 57%, полностью вакцинированных — около 49%.
Наиболее низкий процент привитых сохраняется в южных штатах и штатах Среднего Запада, где многие жители остаются сторонниками республиканцев и консервативно настроены относительно вакцинации. Однако дельта-штамм, который передается легче, чем предыдущие варианты коронавируса, распространяется и в тех частях страны, где уровень вакцинации высок. За первые две недели июля количество новых случаев заболевания выросло более чем на 50% в 38 штатах. Более половины всех случаев приходится на дельта-вариант.
Отметим, что несмотря на рекомендации на федеральном уровне и разрешение не носить маски для вакцинированных, направленное на то, чтобы простимулировать прививочную кампанию, от них отказались далеко не все. В последние месяцы в офисных зданиях и жилых комплексах были распространены собственные рекомендации, предписывающие обслуживающему персоналу — охранникам, уборщикам, инженерам — носить маски постоянно, вне зависимости от статуса вакцинации. Многие жители Нью-Йорка продолжали носить маски в помещениях, некоторые — и на улицах.
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