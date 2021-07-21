Более половины взрослого населения ЕС получили прививки от коронавируса

Количество жителей стран Евросоюза, привитых двумя дозами вакцины от коронавирусной инфекции, достигает 187,7 млн, что составляет 51,3% взрослого населения (старше 18 лет). Такие данные были размещены в среду на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Первое место среди стран ЕС по доле жителей, полностью привитых от COVID-19, занимает Мальта — 83,6% лиц, проживающих на территории островного государства. Далее следуют Венгрия (65,1%) и Ирландия (64,8%). При этом среди европейских стран, не входящих в ЕС, по-прежнему лидирует Исландия (82,6%).
Одну дозу вакцины от COVID-19 успели получить 246,3 млн жителей государств ЕС или 67,3% их взрослого населения. Лидируют Бельгия (84,6%), Мальта (83,1%) и Нидерланды (82,9%).
10 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцин, чтобы полностью привить не менее 70% взрослого населения до конца июля. Параллельно со взрослыми в Евросоюзе начата иммунизация детей и подростков.
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