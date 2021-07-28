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В Швеции за две недели от COVID-19 не умер ни один человек

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В Швеции за две недели от COVID-19 не умер ни один человек

Швеция за последние недели достигла нулевой смертности от коронавирусной инфекции. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в королевстве с 14 июля не было зафиксировано ни одного летального исхода вследствие заражения коронавирусом.

В ходе кампании по вакцинации населения в Швеции было использовано более 10 млн доз вакцин, то есть полный курс вакцинации от коронавируса уже прошли около 50% населения страны. В Швеции в последнее время регистрируется в среднем от 400 до 600 случаев инфицирования в сутки, что составляет всего 6% от максимальных среднесуточных значений, зафиксированных в декабре прошлого года.

Шведское правительство в июне приняло решение о продлении запрета на поездки в Швецию из стран Евросоюза и Европейской экономической зоны. Исключение составляют лица, которые могут предоставить сертификат о вакцинации, об отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител. Запрет действует до 31 августа. Для жителей Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии ограничений на въезд нет.

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Всего в Швеции с начала пандемии зарегистрировано свыше миллиона случаев заражения коронавирусом, более 14,6 тыс. человек умерли.

Швеция, коронавирус
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Среда, 28 июля 2021
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