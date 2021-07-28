Украинцы за месяц продали почти $400 млн

Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала июля составила почти $400 млн, а с начала года превысила $2 млрд, выступая весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке, сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

На своей странице в Facebook он указал, что на межбанковском валютном рынке на минувшей неделе спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков преобладал над предложением, однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной, учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.

Данилишин добавил, что на межбанке Нацбанк смог с начала года выкупить $876 млн, из которых с начала июля $72 млн, в том числе $20 млн — в этот понедельник.

По данным главы совета НБУ, с учетом пришедших на этой неделе $500 млн от доразмещения Минфином еврооблигаций-2029 на $500 млн, международные резервы Украины превысили $29 млрд.

Отметим, что Нацбанк выходил на межбанк с целью сдерживания укрепления гривны и во вторник, 27 июля, купив, по оценкам участников рынка, от $50 млн. Однако он все равно позволил курсу гривны пробить уровень 27 грн/$1, и сейчас нацвалюта торгуется на уровне около 26,9 грн/$1.