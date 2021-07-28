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Boeing впервые за два года вышел в плюс по итогам квартала

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Boeing впервые за два года вышел в плюс по итогам квартала

Авиастроительная компания Boeing впервые за почти два года отчиталась о квартальной прибыли. Согласно отчетности, опубликованной 28 июля, прибыль авиапроизводителя за второй квартал составила $567 млн. Улучшению финансовых показателей способствовал рост поставок коммерческих авиалайнеров, так как авиакомпании постепенно восстанавливают свой бизнес после спада в пандемию, отмечает CNBC.

Ранее в течение шести кварталов подряд компания фиксировала убытки. Во втором квартале прошлого года убыток Boeing составил $2,96 млрд.

Выручка Boeing за квартал выросла на 44%, до почти $17 млрд, что выше прогнозов аналитиков, ожидавших $16,54 млрд. В прошлом году этот показатель составлял $11,8 млрд. Также Boeing превзошла прогнозы по скорректированной прибыли на акцию — за квартал она составила $0,4 против убытка в $0,83, ожидавшегося аналитиками.

Продажи и поставки проблемного для компании Boeing 737 Max выросли за последние несколько месяцев за счет крупных заказов таких клиентов как United Airlines и Southwest Airlines. Эксплуатация этого самолета была приостановлена по всему миру до ноября прошлого года из-за аварий с его участием в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли 346 человек. В итоге чистый убыток компании за 2020 год составил $11,94 млрд — это самые крупные потери за всю историю Boeing.

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Компания также столкнулась со сложностями в производстве еще одного своего продукта — широкофюзеляжного 787 Dreamliner. В июле Boeing снизила прогноз поставок этих самолетов и сообщила, что приостановит их передачу авиакомпаниям — уже во второй раз менее чем за год — так как в модели был обнаружен еще один производственный дефект.

Boeing
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Среда, 28 июля 2021
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