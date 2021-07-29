Ермак получил еще одну должность

Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил президиум Конгресса местных и региональных властей. Об этом сообщает его заместитель Кирилл Тимошенко, сообщает пресс-служба ОП.
«Мы реализовали право президиума Конгресса избрать председателя. Приветствую вас, Андрей Борисович», — сказал Тимошенко во время избрания председателя президиума.
Президент Украины Владимир Зеленский создал Конгресс местных и региональных властей в феврале этого года. Речь идет о консультативно-совещательном органе. Конгресс должен стать альтернативой Рады развития общин и территорий.
«Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины», — прокомментировал Зеленский.
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