В Израиле начали вакцинацию лиц старше 60 лет третьей дозой Pfizer

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил в четверг о начале национальной кампании по вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет третьей дозой препарата американской компании Pfizer.

«Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля официально утвердила рекомендацию делать третий укол-бустер вакцины от ковида гражданам Израиля старше 60 лет. Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой», — заявил Беннет в ходе телевизионного обращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

Премьер сообщил, что «Израиль уже осуществил вакцинацию 2 тыс. человек с иммунодефицитом третьей дозой без серьезных последствий». «По мере продвижения мы будем делиться информацией с мировым сообществом», — добавил он.

Ранее в четверг государственное израильское радио Kan сообщило, что генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш проинформировал учреждения системы здравоохранения, осуществляющие вакцинацию населения, что с 1 августа они могут предлагать уколы третьей дозой препарата Pfizer лицам старше 60 лет для предупреждения дальнейшего распространения штамма «дельта». Во вторник министерство здравоохранения разрешило осуществлять вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм ковида или летального исхода при заражении.

Вакцинация израильтян препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую — 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны (составляет 9,3 млн человек) соответственно. С июня 2021 года медики в Израиле начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.