В Нидерландах обнаружили крупнейшую в истории страны нарколабораторию

На юге Нидерландов полиция обнаружила самую крупную и самую профессиональную подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика метамфетамина (также известного в среде наркопотребителей под названиями «лед» и «мет») из когда-либо найденных в стране. Как указывается в сообщении полиции, обнародованном в пятницу, 30 июля, выйти на преступников органам защиты правопорядка помогла расшифровка сообщений в зашифрованном чате.
Нарколаборатория размещалась в двух складских помещениях, расположенных вблизи населенного пункта Недерверт в провинции Лимбург. Судя по всему, в ней могли производить до 100 кг метамфетамина в день. Доход от оборота такого объема наркотика мог составить до 1 млн евро.
На месте был задержан 62-летний гражданин Польши. Полиция не исключает, что в ближайшем времени будут проведены и другие задержания. Ожидается, что демонтаж лаборатории из-за ее размеров завершится в ближайшие дни. Когда подпольное предприятие начало функционировать и сколько оно проработало, пока не известно.
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