Войти
Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах
резонанс
Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах

188
Трамп представит новые доказательства нарушений на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени общественности будут представлены новые доказательства многочисленных нарушений при проведении президентских выборов в стране осенью прошлого года. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении политика.

«Есть значительные и безусловные доказательства того, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которых наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности и значительно больше появится в ближайшем будущем», — сообщил Трамп.

Бывший глава Белого дома обвинил ведущие СМИ в том, что они «делают все, что в их силах, чтобы не дать людям увидеть или прочитать о том, что на самом деле происходило», и призвал законодательные органы штатов изменить порядок голосования, чтобы не допустить подобных нарушений на выборах впредь.

Читайте также: Правительство США снова потеряло право занимать деньги

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Дональд Трамп, выборы в США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 августа 2021
Воскресенье, 1 августа 2021
Суббота, 31 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016