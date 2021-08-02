К подчиненным Кличко снова пришли с обысками – теперь в «Киевзеленстрой»

Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Киеве в рамках досудебного расследования разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

«Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений „Киевзеленстроя“, (КО „Киевзеленстрой“) в период 2019-2020 гг. путем заключения мнимых сделок с „фиктивными“ СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн», — рассказал глава ГФС Вадим Мельник, которого цитирует пресс-служба.

Всего, по его словам, за период 2019-2020 гг. указанные предприятия по заказу КО «Киевзеленстрой» провели работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн.

По результатам обысков в офисных помещениях КО «Киевзеленстрой» и других обществ были обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы по ремонту и реконструкции парков, тендерная документация и т.п.